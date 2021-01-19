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بالفيديو.. استشارية توضح مخاطر خلطات النحافة والرشاقة 

Time منذ 59 دقيقة
Views 1531
بالفيديو.. استشارية توضح مخاطر خلطات النحافة والرشاقة 

علي القحطاني (صدى):
قالت مستشارة اجتماعية وأسرية، الدكتورة لمياء البراهيم، إن خلطات النحافة والرشاقة التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل مجهولة.

 

وأضافت " البراهيم " خلال لقائها عبر برنامج " سيدتي ":" خلطات النحافة والرشاقة لها كثير من الأضرار على الصحة ".

 

وأشارت " البراهيم ":" يتم طحن كبسولات الغدة الدرقية لزيادة نشاطها وبالتالي يحرق الجسم بشكل أكبر، وبالتالي تدخل المريضة في مشاكل كبيرة منها التأثير على الدورة الشهرية وخفقان في القلب ".

 

وأوضحت أن خلطات النحافة والرشاقة أسعارها كبيرة، لأنهم يلعبون على الوتر النفسي للشخص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمها بواسع رحمته ، ويحسن عزاء من فقدهاا .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
حفظك الله يا سمو الامير ومن كل شر وقاك .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يكفينا الشرور بإختلاف انواعها واسبابهاا ، ماعلمناه منها وماجهلناه .. آمين .. .. جزاك الله خير على هذه النصيحة الثمينه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه .. .. انه ثور مزاّاح ، خفيف دم .. لكن ثور ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. سيلقى غيا .. بإذنه تعالى ..

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