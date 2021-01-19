بالفيديو.. هوساوي: الاتحاد لم يقدم المستوى المأمول.. ولم أضرب لاعب العين

طلال الغامدي (صدى):
علق عمر هوساوي لاعب نادي الاتحاد، على فوز فريقه على العين، بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021، معربا عن سعادته بتحقيق الثلاث نقاط.
وقال هوساوي : "حققنا النقاط الثلاث على الرغم من أننا لم نقدم المستوى المأمول في المباراة".
وعن تلقيه البطاقة الصفراء من حكم المباراة بعد عودته لتقنية الفار بعد اصطدامه بلاعب العين قال "لم أضرب اللاعب بل هو من اصطدم بي" .
وأوضح هوساوي أن الاتحاد، لم يظهر بمستوى جيد، أمام العين، وذلك لظروف الطقس، وأرضية الملعب السيئة، مبينا أن أهم شيء حاليًا بالنسبة للاتحاد، هو الحصول على الثلاث نقاط، للاستمرار في المنافسة على اللقب.
وأشار إلى أن مواجهة الكلاسيكو، أمام فريقه السابق النصر، في الجولة القادمة، ستكون خاصة بالنسبة له، وسيحاول أن يظهر بشكل لائق لخدمة الاتحاد، في حال مشاركته.