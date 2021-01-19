الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر " فيديو " 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1482
الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
اتفقت إدارة الاتحاد والنصر على تقديم مباراة الكلاسيكو لتكون يوم الأحد بدلاً من الاثنين، وفقا لما ذكره مراسل القنوات الرياضية عبدالعزيز الجميعه.

وأشار إلى أن لاعب الاتحاد كريم الأحمدي سيكون أبرز الغائبين عن مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد.

 

وكان فريق نادي الاتحاد، تغلب على مضيفه العين بنتيجة " 2-1 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وأحرز اللاعب هارون كمارا الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 13، بينما نجح اللاعب رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

 

وسجل اللاعب جيتيرسون الهدف الأول للعين في الدقيقة 87، من ركلة حرة مباشرة، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.

 

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، ويستضيف النصر الإثنين 25 يناير، بينما تجمد رصيد  العين عند 10 نقاط، ويحل ضيفا على الباطن في اليوم ذاته.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو ياسر .
ثقافة التشجير لدى كثير من الناس ميته ولم يعد فيها رجاء مدن السعودية كلها بيوت اسمنتية وشوارع ازفلتية والحرارة خمسين بالصيف بالضل اذا كان هناك ضل اصلا لابد من اتخاذ قرار صارم بالتشجير الالزامي حتى تصبح المدن قابله للعيش والحياة للبشر والطير والحيوانات
ابو ديمه
ايه اكشتي اذا جاء شهر 6 ميلادي في الجبال ترا الجو حلو مااوصيك
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو سداغ
رحمه الله انا تعالجت في طفولتي بمستشفى الشميسي الذي أنشأه وكنت على وشك الموت كتبها الله في ميزان حسناته

أخر الأخبار

خفة دم ومزح ممثلات خلف الكواليس
خفة دم ومزح ممثلات خلف الكواليس
Time منذ دقيقة Views 85
مواطن وسقوط مروع من على الخيل
مواطن وسقوط مروع من على الخيل
Time منذ دقيقتين Views 130
الشايب وخبرة السنين
الشايب وخبرة السنين
Time منذ دقيقتين Views 140
الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر " فيديو " 
الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر " فيديو " 
Time منذ 15 دقيقة Views 1482
حالات يحق فيها للعامل الحصول على بدل إجازة
حالات يحق فيها للعامل الحصول على بدل إجازة
Time منذ 19 دقيقة Views 1402
خطوات بسيطة لتحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي
خطوات بسيطة لتحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي
Time منذ 40 دقيقة Views 1512
جستنيه يهاجم لاعبي الاتحاد بطريقة ساخرة رغم الفوز
جستنيه يهاجم لاعبي الاتحاد بطريقة ساخرة رغم الفوز
Time منذ 48 دقيقة Views 1703
بلاغ يقود لضبط طفل يمارس التفحيط في أحد الأحياء السكنية
بلاغ يقود لضبط طفل يمارس التفحيط في أحد الأحياء السكنية
Time منذ 53 دقيقة Views 1518
‏خريطة الإصابات الجديدة في الشرقية وعسير ونجران
‏خريطة الإصابات الجديدة في الشرقية وعسير ونجران
Time منذ ساعة Views 1575
خل التفحيط ينفعك
خل التفحيط ينفعك
Time منذ ساعة Views 450