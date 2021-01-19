الكشف عن الموعد الجديد لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
اتفقت إدارة الاتحاد والنصر على تقديم مباراة الكلاسيكو لتكون يوم الأحد بدلاً من الاثنين، وفقا لما ذكره مراسل القنوات الرياضية عبدالعزيز الجميعه.
وأشار إلى أن لاعب الاتحاد كريم الأحمدي سيكون أبرز الغائبين عن مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد.
وكان فريق نادي الاتحاد، تغلب على مضيفه العين بنتيجة " 2-1 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز اللاعب هارون كمارا الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 13، بينما نجح اللاعب رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.
وسجل اللاعب جيتيرسون الهدف الأول للعين في الدقيقة 87، من ركلة حرة مباشرة، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، ويستضيف النصر الإثنين 25 يناير، بينما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط، ويحل ضيفا على الباطن في اليوم ذاته.