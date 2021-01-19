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بالفيديو.. الاتحاد يعود سريعًا ويهزم العين بثنائية 

Time منذ ساعة
Views 1485
بالفيديو.. الاتحاد يعود سريعًا ويهزم العين بثنائية 

طلال الغامدي (صدى):
تغلب فريق نادي الاتحاد، على مضيفه العين بنتيجة " 2-1 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز اللاعب هارون كمارا الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 13، بينما نجح اللاعب رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وسجل اللاعب جيتيرسون الهدف الأول للعين في الدقيقة 87، من ركلة حرة مباشرة، لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى.

 

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، ويستضيف النصر الإثنين 25 يناير، بينما تجمد رصيد  العين عند 10 نقاط، ويحل ضيفا على الباطن في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

ابو ياسر .
ثقافة التشجير لدى كثير من الناس ميته ولم يعد فيها رجاء مدن السعودية كلها بيوت اسمنتية وشوارع ازفلتية والحرارة خمسين بالصيف بالضل اذا كان هناك ضل اصلا لابد من اتخاذ قرار صارم بالتشجير الالزامي حتى تصبح المدن قابله للعيش والحياة للبشر والطير والحيوانات
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو سداغ
رحمه الله انا تعالجت في طفولتي بمستشفى الشميسي الذي أنشأه وكنت على وشك الموت كتبها الله في ميزان حسناته
ابو محمد 😎 ✍️
مصرقع مقرود ..

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