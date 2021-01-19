خطوات بسيطة لتحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي

وكالات (صدى):
أوضحت خبيرة التقنية، براندي موما، أنه يمكن استخدام هاتف أيفون لمسح المستندات ضوئيًا دون تنزيل أي تطبيقات جديدة.
وأشارت " موما ":" هذه المعلومة مهمة خاصة لأولياء الأمور والمعلمين، فإذا كنت تخطط لمسح أي عمل ضوئي وإرساله إلى المعلمين، أو العكس، إذا رغب معلم بمسح العمل لطلابه، فيمكنكم استخدام تطبيق الملاحظات Notes ".
وأبانت:" ادخل على الملاحظات واختر فتح ملاحظة جديدة ثم اضغط على زر الكاميرا في الجزء السفلي من الشاشة وسيظهر خيار مسح المستند ضوئيًا "، لافتة:" بمجرد مسح المستند ضوئيًا، يمكنك إرساله بالبريد الإلكتروني بسهولة أكبر من الصورة، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة ملاحظات إلى المستند الممسوح ضوئيًا ".