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خطوات بسيطة لتحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي

Time منذ 39 دقيقة
Views 1512
خطوات بسيطة لتحويل هاتف أيفون إلى ماسح ضوئي

وكالات (صدى):
أوضحت خبيرة التقنية، براندي موما، أنه يمكن استخدام هاتف أيفون لمسح المستندات ضوئيًا دون تنزيل أي تطبيقات جديدة.

وأشارت " موما ":"  هذه المعلومة مهمة خاصة لأولياء الأمور والمعلمين، فإذا كنت تخطط لمسح أي عمل ضوئي وإرساله إلى المعلمين، أو العكس، إذا رغب معلم بمسح العمل لطلابه، فيمكنكم استخدام تطبيق الملاحظات Notes ".

وأبانت:" ادخل على الملاحظات واختر فتح ملاحظة جديدة ثم اضغط على زر الكاميرا في الجزء السفلي من الشاشة وسيظهر خيار مسح المستند ضوئيًا "، لافتة:"  بمجرد مسح المستند ضوئيًا، يمكنك إرساله بالبريد الإلكتروني بسهولة أكبر من الصورة، بالإضافة إلى أنه يمكنك إضافة ملاحظات إلى المستند الممسوح ضوئيًا ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو سداغ
رحمه الله انا تعالجت في طفولتي بمستشفى الشميسي الذي أنشأه وكنت على وشك الموت كتبها الله في ميزان حسناته
ابو محمد 😎 ✍️
مصرقع مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. شنيع جداً ..

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