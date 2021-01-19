جستنيه يهاجم لاعبي الاتحاد بطريقة ساخرة رغم الفوز

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، لاعبي الاتحاد رغم الفوز على العين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري المحترفين.
وقال " جستنيه ":" كأنهم بيلعبوا تمرين، لاعبين ماعندهم إحساس، غير مبالين "، مضيفا:" لاعبين لا يعرفون معنى المسؤولية ولا يقدرون الشعار ولا جمهور العميد ".
وأحرز اللاعب هارون كمارا الهدف الأول لصالح الاتحاد في الدقيقة 13، بينما نجح اللاعب رومارينهو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما سجل اللاعب جيتيرسون الهدف الأول للعين في الدقيقة 87.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 24 نقطة، ويستضيف النصر الإثنين 25 يناير، بينما تجمد رصيد العين عند 10 نقاط، ويحل ضيفا على الباطن في اليوم ذاته.