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الجزائية تحدد موعد بديل لمحاكمة "الصعيري"

Time منذ 10 دقائق
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الجزائية تحدد موعد بديل لمحاكمة "الصعيري"

الرياض (صدى):
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم محمد بن علي بن سعيد الصيعري -سعودي الجنسية- بموجب الهوية الوطنية رقم (1083885879) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 8 3 1442هـ وتاريخ 27 5 1442 وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأحد الموافق 15 8 1442هـ العاشرة صباحاً.وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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أحدث التعليقات

محمد بن أحمد
كأنه يقلد سلمان الفرج ,,, الله يرزقه الرزق الحلال ويبارك له فيه
عادل عبدالحي حمزة
مع الأسف إلي قبض عليها صانعة الكعكة وليس صاحبة الكعكة ----------------- والدعوى هي إلهاء الناس بشئ جديد شبه يومي وأزيدك من الشعر بيت أصحاب عيد الميلاد أقلهم 55 سنة وأكبرهم 78 سن أستاذ دكتور في كلية الطب وسباحة مشهورة هن قالو إن التورتة جاءت غلط لكن تشوف ضحكتهن وهم يناظرون في الكيكة تقول كذب إلى الله المشتكى المشكلة إن الحفلة كانت في مكان عام نادي رياضي مشهور
ابوبدر
صديق شقيقها.. وش وضع شقيقها؟ يعني هل كان يعرف اذا صديقه قواد والا الزوجة كذابة؟بعدين هي تقول انها بتترك اهلها لانهم سبب شقائها!!.طيب كيف استدرجها للجلوس جنبه... كيف طيب هي تقول عائلتها متزمتة.. من المستحيل ان يزوجونها الا لشخص على الاقل عنده مبادىء الدين. الموضوع فيه كذب من قبل هذي الزوجة . والله اعلم
محمد
هذه نتائج الربيع العربي والخونة من السوريين
رااايق
حسناً ***

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