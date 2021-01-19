شاهد.. صورة نادرة لخادم الحرمين والملك خالد أثناء استقبال جيمي كارتر في مطار الرياض 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- مع الملك خالد بن عبدالعزيز والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز-رحمهم الله- أثناء استقبال الرئيس الأمريكي جيمي كاتر في مطار الرياض.
وتعود الصورة النادرة لخادم الحرمين لعام " 1398 هــ- 1978 م "، حيث خطفت الصورة التاريخية الأنظار بسبب الابتسامة المرسومة على وجوه الملوك.
وكانت صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-انتشرت مع ابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة.
وبدا في الصورة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وهو يحمل ابنه الأمير عبدالعزيز في مقتبل العمر.