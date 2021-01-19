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رجل يقدم زوجته لصديقه ويسأله:" إيه رأيك في مراتي.. عجبتك "

Time منذ 37 دقيقة
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رجل يقدم زوجته لصديقه ويسأله:" إيه رأيك في مراتي.. عجبتك "

القاهرة (صدى):
كشفت زوجة مصرية، تفاصيل معاناتها بعد زواجها من رجل اتضح فيما بعد أنه قواد.

 

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة:" لقد تملك جسدي برودة شديدة بعد الدفء الذي كان يحيطني به زوجي الذي توفي منذ فترة، وأمام إصرار عائلتي المتزمتة أجبروني على الزواج من صديق شقيقي، بحجة ألا أجلس بمفردي، وخوفًا من نظرة المجتمع، وتحت ضغط وإصرار وافقت على الزواج منه ".

 

ولفتت:"  كانت المصيبة الكبرى، أنني اكتشفت أنه " قواد " يحترف زواج السيدات لاستغلالهن والاتجار بهن، ووصل به الأمر أن يطلب مني مرافقة الآخرين عبر فيسبوك ".

وأبانت:"استدرجني للجلوس بجانبه وهو يتحدث مع أحد أصدقائه وأفاجأ به يفتح كاميرا الشات ويظهرني بها ويقول له " إيه رأيك في مراتي.. عجبتك ؟! "، كاد أن يغشي علي من هول الموقف ".

 

وأوضحت: اتخذت القرار بأن أتركه وأهلي الذين هم أيضًا سبب شقائي، لذلك أتقدم برفع دعوى خلع من زوجي الذي يريد أن يتاجر بجسدي.

 

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أحدث التعليقات

محمد بن أحمد
كأنه يقلد سلمان الفرج ,,, الله يرزقه الرزق الحلال ويبارك له فيه
عادل عبدالحي حمزة
مع الأسف إلي قبض عليها صانعة الكعكة وليس صاحبة الكعكة ----------------- والدعوى هي إلهاء الناس بشئ جديد شبه يومي وأزيدك من الشعر بيت أصحاب عيد الميلاد أقلهم 55 سنة وأكبرهم 78 سن أستاذ دكتور في كلية الطب وسباحة مشهورة هن قالو إن التورتة جاءت غلط لكن تشوف ضحكتهن وهم يناظرون في الكيكة تقول كذب إلى الله المشتكى المشكلة إن الحفلة كانت في مكان عام نادي رياضي مشهور
ابوبدر
صديق شقيقها.. وش وضع شقيقها؟ يعني هل كان يعرف اذا صديقه قواد والا الزوجة كذابة؟بعدين هي تقول انها بتترك اهلها لانهم سبب شقائها!!.طيب كيف استدرجها للجلوس جنبه... كيف طيب هي تقول عائلتها متزمتة.. من المستحيل ان يزوجونها الا لشخص على الاقل عنده مبادىء الدين. الموضوع فيه كذب من قبل هذي الزوجة . والله اعلم
محمد
هذه نتائج الربيع العربي والخونة من السوريين
رااايق
حسناً ***

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