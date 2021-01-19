رجل يقدم زوجته لصديقه ويسأله:" إيه رأيك في مراتي.. عجبتك "

القاهرة (صدى):
كشفت زوجة مصرية، تفاصيل معاناتها بعد زواجها من رجل اتضح فيما بعد أنه قواد.
وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة:" لقد تملك جسدي برودة شديدة بعد الدفء الذي كان يحيطني به زوجي الذي توفي منذ فترة، وأمام إصرار عائلتي المتزمتة أجبروني على الزواج من صديق شقيقي، بحجة ألا أجلس بمفردي، وخوفًا من نظرة المجتمع، وتحت ضغط وإصرار وافقت على الزواج منه ".
ولفتت:" كانت المصيبة الكبرى، أنني اكتشفت أنه " قواد " يحترف زواج السيدات لاستغلالهن والاتجار بهن، ووصل به الأمر أن يطلب مني مرافقة الآخرين عبر فيسبوك ".
وأبانت:"استدرجني للجلوس بجانبه وهو يتحدث مع أحد أصدقائه وأفاجأ به يفتح كاميرا الشات ويظهرني بها ويقول له " إيه رأيك في مراتي.. عجبتك ؟! "، كاد أن يغشي علي من هول الموقف ".
وأوضحت: اتخذت القرار بأن أتركه وأهلي الذين هم أيضًا سبب شقائي، لذلك أتقدم برفع دعوى خلع من زوجي الذي يريد أن يتاجر بجسدي.