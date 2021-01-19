بالفيديو.. الاتفاق يخطف نقاط الرائد في دقيقتين

ماجد محمد (صدى):
انتزع فريق نادي الاتفاق، فوزًا مثيرًا من مضيفه الرائد بنتيجة " 3-2 "، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل اللاعب جلال الداودي الهدف الأول لصالح الرائد في الدقيقة 36، بينما سجل اللاعب عبد الله المقرن الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 63.
ونجح اللاعب أيريك دي سوزا في تسجيل الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 79، بينما أضاف هزاع الهزاع الهدفين الثاني والثالث في الدقيقة 87 و89.
وبهذه النتيجة، رفع الاتفاق رصيده إلى 21 نقطة، ويستضيف الأهلي الأحد 24 يناير، بينما توقف الرائد عند 13 نقطة، ويحل ضيفا على الفتح في ذات اليوم.