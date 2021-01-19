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عقوبة قاسية على ميسي بعد الاعتداء  على لاعب أتلتيك بيلباو

Time منذ 59 دقيقة
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عقوبة قاسية على ميسي بعد الاعتداء  على لاعب أتلتيك بيلباو

وكالات (صدى):
قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، معاقبة ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالإيقاف لمباراتين.

ومن المقرر أن ميسي سيغيب عن المواجهتين المقبلتين لبرشلونة أمام كورنيا في كأس الملك و إلتشي في الدوري، وبذلك ستكون عودة ليونيل أمام فريق أتلتيك بيلباو في الكامب نو يوم 31 يناير.

وكان قائد برشلونة تعرض للطرد، خلال مباراة فريقه أمام أتليتك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد ضربه لمدافع الخصم دون كرة، حيث وقع الطرد في الدقيقة 119، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم بيلباو 2/3، وقام ميسي بعمل تمريرة بينية إلى هجوم البارسا، وحاول مدافع بيلباو إيقافه، ما دعا النجم الأرجنتيني لضربه دون كرة.

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أحدث التعليقات

محمد بن أحمد
كأنه يقلد سلمان الفرج ,,, الله يرزقه الرزق الحلال ويبارك له فيه
عادل عبدالحي حمزة
مع الأسف إلي قبض عليها صانعة الكعكة وليس صاحبة الكعكة ----------------- والدعوى هي إلهاء الناس بشئ جديد شبه يومي وأزيدك من الشعر بيت أصحاب عيد الميلاد أقلهم 55 سنة وأكبرهم 78 سن أستاذ دكتور في كلية الطب وسباحة مشهورة هن قالو إن التورتة جاءت غلط لكن تشوف ضحكتهن وهم يناظرون في الكيكة تقول كذب إلى الله المشتكى المشكلة إن الحفلة كانت في مكان عام نادي رياضي مشهور
ابوبدر
صديق شقيقها.. وش وضع شقيقها؟ يعني هل كان يعرف اذا صديقه قواد والا الزوجة كذابة؟بعدين هي تقول انها بتترك اهلها لانهم سبب شقائها!!.طيب كيف استدرجها للجلوس جنبه... كيف طيب هي تقول عائلتها متزمتة.. من المستحيل ان يزوجونها الا لشخص على الاقل عنده مبادىء الدين. الموضوع فيه كذب من قبل هذي الزوجة . والله اعلم
محمد
هذه نتائج الربيع العربي والخونة من السوريين
رااايق
حسناً ***

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