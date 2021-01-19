عقوبة قاسية على ميسي بعد الاعتداء  على لاعب أتلتيك بيلباو

وكالات (صدى):
قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، معاقبة ليونيل ميسي نجم برشلونة، بالإيقاف لمباراتين.
ومن المقرر أن ميسي سيغيب عن المواجهتين المقبلتين لبرشلونة أمام كورنيا في كأس الملك و إلتشي في الدوري، وبذلك ستكون عودة ليونيل أمام فريق أتلتيك بيلباو في الكامب نو يوم 31 يناير.
وكان قائد برشلونة تعرض للطرد، خلال مباراة فريقه أمام أتليتك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد ضربه لمدافع الخصم دون كرة، حيث وقع الطرد في الدقيقة 119، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم بيلباو 2/3، وقام ميسي بعمل تمريرة بينية إلى هجوم البارسا، وحاول مدافع بيلباو إيقافه، ما دعا النجم الأرجنتيني لضربه دون كرة.