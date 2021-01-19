شاهد.. مسكن ترامب الجديد في فلوريدا

واشنطن (صدى):
أفادت مصادر قيام ميلانيا ترامب بجولة في إحدى المدارس في منتجع مارالاغو في فلوريدا لنقل ابنها بارون، مشيرين إلى أن ذلك المكان سيكون سكن الرئيس السابق ترامب بعد البيت الأبيض.
كما شوهدت شاحنات نقل الأثاث الضخمة أمام السكن الجديد وذلك قبل يومين فقط من مغادرة ترامب للبيت الأبيض، في إشارة إلى أن الرئيس سينتقل بشكل دائم إلى هذا العقار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقد استضاف العقار عددًا من الزوار رفيعي المستوى على مر السنين، وهو يتميز بقاعاته المزينة بشكل مزخرف وفخم، ويقع على مساحة 20 فدانًا ويضم 128 غرفة.