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شاهد.. مسكن ترامب الجديد في فلوريدا

Time منذ 48 دقيقة
Views 1920
شاهد.. مسكن ترامب الجديد في فلوريدا

واشنطن (صدى):
أفادت مصادر قيام ميلانيا ترامب بجولة في إحدى المدارس في منتجع مارالاغو في فلوريدا لنقل ابنها بارون، مشيرين إلى أن ذلك المكان سيكون سكن الرئيس السابق ترامب بعد البيت الأبيض.

كما شوهدت شاحنات نقل الأثاث الضخمة أمام السكن الجديد وذلك قبل يومين فقط من مغادرة ترامب للبيت الأبيض، في إشارة إلى أن الرئيس سينتقل بشكل دائم إلى هذا العقار، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقد استضاف العقار عددًا من الزوار رفيعي المستوى على مر السنين، وهو يتميز بقاعاته المزينة بشكل مزخرف وفخم، ويقع على مساحة 20 فدانًا ويضم 128 غرفة.

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أحدث التعليقات

محمد بن أحمد
كأنه يقلد سلمان الفرج ,,, الله يرزقه الرزق الحلال ويبارك له فيه
عادل عبدالحي حمزة
مع الأسف إلي قبض عليها صانعة الكعكة وليس صاحبة الكعكة ----------------- والدعوى هي إلهاء الناس بشئ جديد شبه يومي وأزيدك من الشعر بيت أصحاب عيد الميلاد أقلهم 55 سنة وأكبرهم 78 سن أستاذ دكتور في كلية الطب وسباحة مشهورة هن قالو إن التورتة جاءت غلط لكن تشوف ضحكتهن وهم يناظرون في الكيكة تقول كذب إلى الله المشتكى المشكلة إن الحفلة كانت في مكان عام نادي رياضي مشهور
ابوبدر
صديق شقيقها.. وش وضع شقيقها؟ يعني هل كان يعرف اذا صديقه قواد والا الزوجة كذابة؟بعدين هي تقول انها بتترك اهلها لانهم سبب شقائها!!.طيب كيف استدرجها للجلوس جنبه... كيف طيب هي تقول عائلتها متزمتة.. من المستحيل ان يزوجونها الا لشخص على الاقل عنده مبادىء الدين. الموضوع فيه كذب من قبل هذي الزوجة . والله اعلم
محمد
هذه نتائج الربيع العربي والخونة من السوريين
رااايق
حسناً ***

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