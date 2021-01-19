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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 29.42 نقطة ليقفل عند مستوى 8901.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 225 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تشب، والدرع العربي، وأنابيب، والدريس، ومهارة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسيج، واس تي سي، والمتقدمة، والعمران، والمجموعة السعودية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 3.08%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، وجازادكو، والدرع العربي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والإنماء، وصدر، والراجحي، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 210.66 نقطة ليقفل عند مستوى 25949.96 نقطة، وبتداولات بلغت 43 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 235 ألف سهم تقاسمتها 1194 صفقة.

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أحدث التعليقات

خالد
شركه نصب وحراميه وعد احترافيه...تم توظيفي فيها لمده سنه ثم تم فصلي تعسفيا...حسبي الله ونعم الوكيل
الملل5
مالها شعبية ولاجمهور ولا اعلام مثل لعبة طقها والحقها
sqon 123
ماسافر الا عشان مباراة السوبر و تنسيق مع الاداره.... لكن نقول اللهم ان كان سحرا فأبطله
ع. س. ع
هذا الياقوت أصبح حديدة صدئة من كثر التخريف والتحريف واصبح لدية زهايمر وليس كاسمة ياقوت بل انة خردة وخرقة كخرقة الفقراوية عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي القديم مرمية على رف النسيان ليس لها قيمة ولا معنى
ع. س. ع
يبي لكم سنة ضوئية يا فقراوية الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار

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