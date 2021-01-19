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ضبط قائد مركبة انشغل بالجوال أثناء القيادة

Time منذ ساعة
Views 1555
ضبط قائد مركبة انشغل بالجوال أثناء القيادة

عادل الحربي (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط قائد مركبة انشغل بالجوال أثناء القيادة.

وأوضحت إدارة المرور، أنه تم القبض على قائد المركبة،  وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

 

وكانت الإدارة العامة للمرور، ضبطت قائد مركبة قاد بسرعة عالية وراوغ بين المركبات على أحد الطرق بالمملكة.

وأبانت الإدارة أنه تم القبض على قائد المركبة، وجرى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام بحقه.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر علة نطاق واسع، لمركبة يسير قائدها بسرعة عالية ويراوغ بين المركبات على أحد الطرق معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على كل حال .. .. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
ابو سداغ
رحمه الله انا تعالجت في طفولتي بمستشفى الشميسي الذي أنشأه وكنت على وشك الموت كتبها الله في ميزان حسناته
ابو محمد 😎 ✍️
مصرقع مقرود ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. شنيع جداً ..

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