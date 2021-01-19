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بالفيديو.. متحدث الزكاة والدخل: 4 ديسمبر ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية

Time منذ 30 دقيقة
Views 1614
بالفيديو.. متحدث الزكاة والدخل: 4 ديسمبر ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن يوم 4 ديسمبر 2021 ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية على جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة القيمة المضافة.

وقال متحدث الزكاة والدخل، خلال مشاركته مع قناة "الإخبارية"، أن من أهم هذه المتطلبات أن يكون لدى المنشأة نظام إلكتروني متصل بالإنترنت بشكل فعال، وأن يحتوي النظام على اشتراطات والتزامات، ولا يمكن التلاعب فيه، وإمكانية ارتباطه مع أجهزة خارجية.

وأوضح حمود الحربي، أن الفوترة الإلكترونية تحتوي على جميع عناصر الفاتورة الضريبية المطبقة حاليا من ناحية الرقم الضريبي وتاريخ توريد وتاريخ فاتورة وإلى آخره.

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أحدث التعليقات

خالد
شركه نصب وحراميه وعد احترافيه...تم توظيفي فيها لمده سنه ثم تم فصلي تعسفيا...حسبي الله ونعم الوكيل
الملل5
مالها شعبية ولاجمهور ولا اعلام مثل لعبة طقها والحقها
sqon 123
ماسافر الا عشان مباراة السوبر و تنسيق مع الاداره.... لكن نقول اللهم ان كان سحرا فأبطله
ع. س. ع
هذا الياقوت أصبح حديدة صدئة من كثر التخريف والتحريف واصبح لدية زهايمر وليس كاسمة ياقوت بل انة خردة وخرقة كخرقة الفقراوية عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي القديم مرمية على رف النسيان ليس لها قيمة ولا معنى
ع. س. ع
يبي لكم سنة ضوئية يا فقراوية الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار

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