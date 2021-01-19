مدافع التعاون يبدي رغبته في الانتقال إلى الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد مدافع نادي التعاون، إبراهيم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، أنه يرغب في الانتقال إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي، لافتًا إلى أنه لا يعلم حقيقة وجود اتصالات رسمية بخصوص هذا الأمر مع إدارة التعاون.
وأوضحت التقارير، أن الهلال استفسر من التعاون عن إمكانية انتقال الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي، حيث يسعى الزعيم لترميم خط دفاعه في ظل معاناته من الإصابات والغيابات الفترة الماضية.
ومن الجدير بالذكر، أن إبراهيم الزبيدي صاحب الـ31 عاماً انضم إلى التعاون، في يوليو 2016، قادماً من فريق نجران.