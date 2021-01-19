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مدافع التعاون يبدي رغبته في الانتقال إلى الهلال

Time منذ 56 دقيقة
Views 2059
مدافع التعاون يبدي رغبته في الانتقال إلى الهلال

ماجد محمد (صدى):
أكد مدافع نادي التعاون، إبراهيم الزبيدي، اليوم الثلاثاء، أنه يرغب في الانتقال إلى الهلال في الميركاتو الشتوي الحالي، لافتًا إلى أنه لا يعلم حقيقة وجود اتصالات رسمية بخصوص هذا الأمر مع إدارة التعاون.

وأوضحت التقارير، أن الهلال استفسر من التعاون عن إمكانية انتقال الظهير الأيسر إبراهيم الزبيدي، حيث يسعى الزعيم لترميم خط دفاعه في ظل معاناته من الإصابات والغيابات الفترة الماضية.

ومن الجدير بالذكر، أن إبراهيم الزبيدي صاحب الـ31 عاماً انضم إلى التعاون، في يوليو 2016، قادماً من فريق نجران.

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أحدث التعليقات

خالد
شركه نصب وحراميه وعد احترافيه...تم توظيفي فيها لمده سنه ثم تم فصلي تعسفيا...حسبي الله ونعم الوكيل
الملل5
مالها شعبية ولاجمهور ولا اعلام مثل لعبة طقها والحقها
sqon 123
ماسافر الا عشان مباراة السوبر و تنسيق مع الاداره.... لكن نقول اللهم ان كان سحرا فأبطله
ع. س. ع
هذا الياقوت أصبح حديدة صدئة من كثر التخريف والتحريف واصبح لدية زهايمر وليس كاسمة ياقوت بل انة خردة وخرقة كخرقة الفقراوية عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي القديم مرمية على رف النسيان ليس لها قيمة ولا معنى
ع. س. ع
يبي لكم سنة ضوئية يا فقراوية الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار

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