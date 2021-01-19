الصين تسابق الزمن لبناء مركز صحي ضخم لاحتواء بؤرة جديدة من كورونا

بكين (صدى):
تسابق الصين الزمن لبناء مركز ضخم جديد للحجر الصحي لمكافحة تفشي بؤرة جديدة من فيروس كورونا كوفيد-19 في المنطقة الواقعة على مسافة 300 كيلومتر جنوب بكين.
وأوضحت وسائل إعلام أن مئات العمال يعملون على مدار 24 ساعة للانتهاء من المستشفى الضخم في وقت قياسي من أجل احتواء بؤرة التفشي الجديدة، حيث قاموا مؤخرا بمساعدة رافعات بتجميع غرف بيضاء جاهزة على قطعة أرض شاسعة في ضواحي المدينة.
وسيتم تجهيز مركز الحجر الصحي في شيجياتشوانغ بحمامات ومياه ساخنة وخدمة انترنت ونظام تكييف، وبمجرد الانتهاء، في غضون أيام قليلة سيبدأ المركز باستقبال المصابين.
وسيكون المركز قادرا على استيعاب أكثر من أربعة آلاف شخص في المجموع، وفقا للتلفزيون الوطني، وقد بدأ تشييده في 13 يناير وسط ظهور بؤر صغيرة لكوفيد-19 في مدن في شمال الصين، وقد فرض حجر صحي على الملايين من السكان هناك، كما خضعوا لاختبارات كشف إلزامية.