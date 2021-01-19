نجم النرويج ينضم إلى صفوف نادي ضمك

ماجد محمد (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الثلاثاء، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، تعاقد مع النرويجي امال بيلجرينو، لاعب فريق كريستيانسوند النرويجي، بعقد يمتد لمدة عام ونصف.
وأوضحت التقارير، أن اللاعب بيلجرينو لعب مع كريستيانسوند هذا الموسم، 29 لقاءً، وساهم بهم في 29 هدفًا، حيث أحرز 25، وصنع 4 لزملائه، كما يعد ثاني هدافي الدوري النرويجي.
وقال المهاجم النرويحي، أنه وقع مع ضمك بعقد يمتد إلى عام ونصف العام، لافتًا إلى أنه تم التوقيع مع ثنائي أخر لتدعيم الفريق، للبقاء داخل دوري المحترفين، فيما سيتقاضي راتب مع ضمك في غضون أسابيع قليلة، لم يحصل عليه في عام واحد داخل النرويج.