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حقيقة “الرعاية القطرية” لفريق النصر

Time منذ 36 دقيقة
Views 1690
حقيقة “الرعاية القطرية” لفريق النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، حقيقة “الرعاية القطرية”، لفريق نادي النصر، خلال الفترة القادمة.

وذكرت التقارير أن إدارة النصر تنفي وجود أي مفاوضات مع الخطوط القطرية للطيران، من أجل رعاية قميص الفريق الأول لكرة القدم، وفقا لـ"عكاظ".

وأشارت التقارير إلى أن النصر، لا يزال مرتبطًا بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.

وأضافت أنه بعد نهاية رعاية هذه الشركة، سيبدأ النادي، في البحث عن التعاقد مع جهات استثمارية جديدة، لزيادة مداخيل النادي.

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أحدث التعليقات

خالد
شركه نصب وحراميه وعد احترافيه...تم توظيفي فيها لمده سنه ثم تم فصلي تعسفيا...حسبي الله ونعم الوكيل
الملل5
مالها شعبية ولاجمهور ولا اعلام مثل لعبة طقها والحقها
sqon 123
ماسافر الا عشان مباراة السوبر و تنسيق مع الاداره.... لكن نقول اللهم ان كان سحرا فأبطله
ع. س. ع
هذا الياقوت أصبح حديدة صدئة من كثر التخريف والتحريف واصبح لدية زهايمر وليس كاسمة ياقوت بل انة خردة وخرقة كخرقة الفقراوية عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي القديم مرمية على رف النسيان ليس لها قيمة ولا معنى
ع. س. ع
يبي لكم سنة ضوئية يا فقراوية الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار

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