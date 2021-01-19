حقيقة “الرعاية القطرية” لفريق النصر

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، حقيقة “الرعاية القطرية”، لفريق نادي النصر، خلال الفترة القادمة.
وذكرت التقارير أن إدارة النصر تنفي وجود أي مفاوضات مع الخطوط القطرية للطيران، من أجل رعاية قميص الفريق الأول لكرة القدم، وفقا لـ"عكاظ".
وأشارت التقارير إلى أن النصر، لا يزال مرتبطًا بعقد رعاية مع شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2020-2021.
وأضافت أنه بعد نهاية رعاية هذه الشركة، سيبدأ النادي، في البحث عن التعاقد مع جهات استثمارية جديدة، لزيادة مداخيل النادي.