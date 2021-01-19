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شروط حضور مباريات كأس العالم للأندية

Time منذ ساعة
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شروط حضور مباريات كأس العالم للأندية

نواف السالم (صدى):
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن إقامة مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقبلة في قطر على استادي «المدينة التعليمية» و«أحمد بن علي (الريان).

وذكر «الاتحاد الدولي» أن شكل المسابقة لم يتغير بعد تأكيد أوكلاند سيتي النيوزيلندي عدم مشاركته، في ضوء جائحة فيروس «كورونا» المستجد وتدابير الحجر الصحي التي تطلبها سلطات نيوزيلندا.

وسيستضيف «استاد أحمد بن علي» المباراة الأولى في 4 فبراير المقبل، فيما يتوّج بطل المسابقة على «استاد المدينة التعليمية» يوم 11 فبراير، علماً بأنهما من الملاعب المستضيفة لـ«مونديال قطر 2022».

وأعلن المنظمون أن الحضور سيقتصر «على المقيمين الذين يحملون بطاقة الهوية الشخصية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي تصاريح الدخول الاستثنائية، وذلك وفق بروتوكولات تأشيرة الدخول إلى قطر».

وأكد المنظمون أنه سيُطلب من المشجعين «تقديم إما اختبار (كوفيد19) وتكون نتيجته سلبية، وإما اختبار الأجسام المضادة لـ(كوفيد19) في الدم ونتيجته إيجابية، وإما إثبات الحصول على الجرعة الكاملة من اللقاح المضاد للفيروس».

وكما يجب على المشجعين ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الاستادات والمناطق المحيطة، والخضوع لفحص درجة الحرارة عند الوصول للاستاد «وإظهار الحالة الصحية باللون الأخضر على تطبيق (احتراز) المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر.

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أحدث التعليقات

خالد
شركه نصب وحراميه وعد احترافيه...تم توظيفي فيها لمده سنه ثم تم فصلي تعسفيا...حسبي الله ونعم الوكيل
الملل5
مالها شعبية ولاجمهور ولا اعلام مثل لعبة طقها والحقها
sqon 123
ماسافر الا عشان مباراة السوبر و تنسيق مع الاداره.... لكن نقول اللهم ان كان سحرا فأبطله
ع. س. ع
هذا الياقوت أصبح حديدة صدئة من كثر التخريف والتحريف واصبح لدية زهايمر وليس كاسمة ياقوت بل انة خردة وخرقة كخرقة الفقراوية عفا عليها الزمن وأصبحت من الماضي القديم مرمية على رف النسيان ليس لها قيمة ولا معنى
ع. س. ع
يبي لكم سنة ضوئية يا فقراوية الآسيوية صعبة قوية وشخبار الضغط يابو خرقة وقطعة جريدة وجدار

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