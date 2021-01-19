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الكويت تعلن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المتحور

Time منذ 25 دقيقة
Views 1507
الكويت تعلن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المتحور

خالد الظفيري (صدى):
أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا المتحور كوفيد20، لمواطنتين قادمتين من المملكة المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند اليوم الثلاثاء،، إن نتائج فحوصات مسحات الـ PCR للمواطنتين من دولة الإقلاع كانتا سليمتين، إلا أن فحص الـ PCR والذي أجري في مطار دولة الكويت عند الوصول عبر فرق وزارة الصحة أثبت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف أنه تم تطبيق إجراءات العزل الصحي وفقا للبروتوكولات المعتمدة وعند إجراء فحص التخطيط الجيني ثبت إصابتهما بنمط التحور الجيني الأخير للفيروس، وعلى ضوء نتيجة الفحص تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية وإجراءات التقصي الوبائي كافة.

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أحدث التعليقات

Abdulkarem al shrank
تحية للجميع واصل ماهكذا تورد الابل احترم الموجودين بكلام لايق
أجواء الشمال
متعودة دأيمآ ،،،
ابويزن
الله المستعان
كان زمان
للي عنده نقص وقصور بوظائف النمو بالجسم ...
كان زمان
طيب ..

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