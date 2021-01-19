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بالفيديو.. «الزكاة والدخل»‏ توضح آلية الإفصاح عن عقود منشأتك

Time منذ 14 دقيقة
Views 1272
بالفيديو.. «الزكاة والدخل»‏ توضح آلية الإفصاح عن عقود منشأتك

الرياض (صدى):
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن الشخص ملزم بالإفصاح عن عقود منشأته مع المنشآت التجارية الأخرى أو مع الجهات الحكومية، لما تكون قيمة العقد أكثر من 100 ألف ريال.

وأوضحت الهيئة، أنها أطلقت "خدمة العقود" التي تساعد منشأتك في رفع كل العقود بملف واحد وبضغطة زر، كما تستطيع تعديل وتحديث تفاصيل العقود سواء التفاصيل المالية أو ميعاد انتهاء العقد أو تجديده.

وقالت هيئة الزكاة والدخل، أنه إذا كان لديك استفسارًا تصفح الدليل المبسط لاستخدام الخدمة، أو عبر مركز الاتصال 19993، أو قنوات التواصل الأخرى.

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أحدث التعليقات

Abdulkarem al shrank
تحية للجميع واصل ماهكذا تورد الابل احترم الموجودين بكلام لايق
أجواء الشمال
متعودة دأيمآ ،،،
ابويزن
الله المستعان
كان زمان
للي عنده نقص وقصور بوظائف النمو بالجسم ...
كان زمان
طيب ..

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بالفيديو.. «الزكاة والدخل»‏ توضح آلية الإفصاح عن عقود منشأتك
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