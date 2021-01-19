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مستشار بيئي يقدم مقترحا يخفض درجات الحرارة باستخدام مياه الوضوء

Time منذ ساعة
Views 1768
مستشار بيئي يقدم مقترحا يخفض درجات الحرارة باستخدام مياه الوضوء

الرياض (صدى):
اقترح المستشار البيئي د. عبدالرحمن الصقير بالاستفادة من مياه الوضوء المهدرة في المساجد والمدارس، وذلك بتجميعها في خزان خاص وتنقيتها ثم استخدامها في ري أشجار تغرس على محيط المساجد والمدارس وفي مواقف السيارات الخاصة بها

وقال الصقير إن استخدام مياه الوضوء والغسيل لسقيا أشجار تزرع في محيط المباني، تساهم في خفض درجات الحرارة وتقلل التلوث، كما تساعد في تجميل وأنسنة الأحياء والمدن.

ولفت بحسب "الرياض" إلى أن جمعية آفاق خضراء تتوقع أنه بتنفيذ المشروع في المساجد والمدارس فقط ستكسب المنظومة التشجيرية مايزيد على 15 مليون شجرة، إلى جانب ارتفاع عدد الأشجار في حال تنفيذ المقترح في بقية المباني الحكومية والخاصة.

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أحدث التعليقات

Abdulkarem al shrank
تحية للجميع واصل ماهكذا تورد الابل احترم الموجودين بكلام لايق
أجواء الشمال
متعودة دأيمآ ،،،
ابويزن
الله المستعان
كان زمان
للي عنده نقص وقصور بوظائف النمو بالجسم ...
كان زمان
طيب ..

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