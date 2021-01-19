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بالفيديو.. ابن ترامب يصرخ بشكل غريب: الأفضل لم يأت بعد

Time منذ 44 دقيقة
Views 1759
بالفيديو.. ابن ترامب يصرخ بشكل غريب: الأفضل لم يأت بعد

واشنطن (صدى):
ظهر دونالد جون، نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأكبر، بشكل غريب وهو يصرخ بصوت عالٍ، مرتدياً جاكيت على شكل علم أمريكا.

وأخذ نجل ترامب يصرخ بصوت عالٍ ويقول "the best is yet to come" وتعني "الأفضل لم يأت بعد" ، كما ظهرت بجانبه امرأة وصرخت بأعلى صوتها وكررت نفس الجملة التي قالها.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء المقبل، حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث أعلن عن اتخاذ إجراءات أمنية ووقائية مسبقة تغلق فيها العاصمة واشنطن بشكل شبه تام منعا لحوادث قد تؤثر على الحفل.

 

 

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أحدث التعليقات

كان زمان
التحالفات هي الأهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما هي " حقنة هرمون النمو " غير مخصَّصة للبيع ولأي شي تستخدم
kkkk
سحب عليهم السيفون ههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني يا المرور تبغون تدرون قسيمه بأي شكل من الاشكال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والشمس وش نسوي بها

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