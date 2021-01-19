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12 قرارا ينتظرها العالم من بايدن بعد 24 ساعة

Time منذ ساعة
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12 قرارا ينتظرها العالم من بايدن بعد 24 ساعة

واشنطن (صدى):
ينتظر العالم عدة قرارات تنفيذية سيتخذها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، يوم تنصيبه الحافل، الأربعاء المقبل، أحدها يلغي حظرا على السفر من دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أوضح رون كلين الذي سيتولى منصب رئيس هيئة العاملين في البيت الأبيض في إدارة بايدن، في بيان نُشر السبت، إن بايدن سيكشف يوم الأربعاء عن حوالي 12 أمرا تنفيذيا سبق أن وعد بإصدارها.

وأشار إلى أن هذه القرارات تتعلق بالإسكان وقروض الطلبة والتغير المناخي والهجرة، فضلًا عن الانضمام من جديد إلى اتفاقات باريس الخاصة بالمناخ وتمديد مهلة لسداد القروض الدراسية الاتحادية.

وتشمل القرارات، وقف عمليات الطرد من المساكن والحجز على العقارات الخاضعة للرهن العقاري، وكذلك فرض وضع الكمامات عند السفر بين الولايات وفي المباني الاتحادية،وسبق الإعلان عن هذه التدابير كلها، واقتراح يتعلق بالهجرة، يتيح لملايين المهاجرين غير المسجلين إمكانية الحصول على الجنسية، وإن كان هذا الاقتراح يتطلب موافقة الكونجرس.

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أحدث التعليقات

كان زمان
التحالفات هي الأهم ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ما هي " حقنة هرمون النمو " غير مخصَّصة للبيع ولأي شي تستخدم
kkkk
سحب عليهم السيفون ههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
يعني يا المرور تبغون تدرون قسيمه بأي شكل من الاشكال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب والشمس وش نسوي بها

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