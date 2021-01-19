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تسريع عملية نقل 7 اختصاصات من «الشؤون القروية» إلى وزارة البيئة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1785
تسريع عملية نقل 7 اختصاصات من «الشؤون القروية» إلى وزارة البيئة

الرياض (صدى):
تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، على تسريع عملية نقل 7 اختصاصات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين بما يحقق المصلحة العامة.

ونظمت الوزارة بالتعاون مع وزارة البيئة عدة لجان لتسريع عملية النقل، فيما اقتربت 6 اختصاصات من الانتهاء من معظم البلديات، في حين تبقى اختصاص "أسواق النفع العام" تحت الإجراء ومن المرجح أن يتم الانتهاء منه مع شهر ذي القعدة المقبل.

وتشمل أسواق النفع العام: الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والماشية والإبل والطيور والحطب والأعلاف والمسالخ.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
وهذه كسره جميلة من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم،وفي سياقها ذكر الشاهي بالنعناع ذكرى قبا في قديم الوقت جلسة مع الشاي بالنعناع فيها الهنا والحلاوة ذقت في غاية الأنس والإمتاع..
سالم
كبيرة الاتجار بالبشر يبي لهم كورسات من الامم المتحدة تعلمهم ماهو الاتجار بالبشر
واضح*** وصريح***
عفوا هذه المشاركة، جات هنا بالخطاء،وكانت على خبر الشاهي في خبر آخر..
واضح*** وصريح***
الله يرحمها ويغفر لها..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // لا يصلح العظاار ما افسد الدهر ...

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