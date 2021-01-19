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بايدن يعلن عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية

Time منذ ساعة
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بايدن يعلن عن قانون جديد للحصول على الجنسية الأمريكية

واشنطن (صدى):
كشفت تقاريرأميريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن، سيعلن في اليوم الأول لرئاسته عن مشروع قانون جديد بشأن منح الجنسية الأميركية.

وذكرت أن المشروع الجديد يتعلق بمنح الجنسية "عبر مسار طويل يبلغ 8 سنوات، لنحو 11 مليون مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية".

وآضافت أن المهاجرون والراغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة استبشروا خيرا بقدوم بايدن، الذي تعهد بتغيير سياسات سلفه دونالد ترامب، الذي اتخذ نهجا صارما ضد المهاجرين.

ومن المقرر أن يتخذ بايدن قرارات تنفيذية سريعة لإنهاء تدابير ترامب الأخرى المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

ومن المتوقع أن يتخذ بايدن قرارات تنفيذية سريعة لإنهاء تدابير ترامب الأخرى المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك إنهاء الحظر المفروض على الوافدين من العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
وهذه كسره جميلة من طيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم،وفي سياقها ذكر الشاهي بالنعناع ذكرى قبا في قديم الوقت جلسة مع الشاي بالنعناع فيها الهنا والحلاوة ذقت في غاية الأنس والإمتاع..
سالم
كبيرة الاتجار بالبشر يبي لهم كورسات من الامم المتحدة تعلمهم ماهو الاتجار بالبشر
واضح*** وصريح***
عفوا هذه المشاركة، جات هنا بالخطاء،وكانت على خبر الشاهي في خبر آخر..
واضح*** وصريح***
الله يرحمها ويغفر لها..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. قالوا // لا يصلح العظاار ما افسد الدهر ...

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