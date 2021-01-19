سفارة اليابان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت سفارة اليابان في الرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) بمجال الترجمة، للعمل بمسمى (ُمساعد ثنائي اللغة)، وذلك وفقًا للمواعيد والشروط الموضحة أدناه.
وذلك بالمسمى الوظيفي: ُمساعد ثنائي اللغة، حيث أشترطت خريج جامعي، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرئيسية (الأم) مع مهارات الكتابة الجيدة، وإجادة اللغة الإنجليزية مع مهارة عالية في الترجمة من (اللغة العربية) إلى (اللغة الإنجليزية) والعكس.
كما تضمنت خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في قطاعات عامة، خاصة أو منظمة دولية، مهارات الاتصال الجيدة وشخصية يمكنها العمل في توافق ووئام.
للتقديم : تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (عناية: مسؤول القسم الاقتصادي - سفارة اليابان بالرياض) من هنـــــــــــا .