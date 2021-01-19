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سفارة اليابان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 32 دقيقة
Views 1483
سفارة اليابان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
اعلنت سفارة اليابان في الرياض عن توفر وظيفة إدارية شاغرة (للرجال والنساء) بمجال الترجمة، للعمل بمسمى (ُمساعد ثنائي اللغة)، وذلك وفقًا للمواعيد والشروط الموضحة أدناه.

وذلك بالمسمى الوظيفي: ُمساعد ثنائي اللغة، حيث أشترطت خريج جامعي، وأن تكون اللغة العربية هي اللغة الرئيسية (الأم) مع مهارات الكتابة الجيدة، وإجادة اللغة الإنجليزية مع مهارة عالية في الترجمة من (اللغة العربية) إلى (اللغة الإنجليزية) والعكس.

كما تضمنت خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في قطاعات عامة، خاصة أو منظمة دولية، مهارات الاتصال الجيدة وشخصية يمكنها العمل في توافق ووئام.

للتقديم : تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (عناية: مسؤول القسم الاقتصادي - سفارة اليابان بالرياض) من هنـــــــــــا .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة الفراغية نوعان
د محمد ماجد بخش
من القبيح جدا نعت شخص بما ليس فيه للتخلص من تبعية أمر يمكن التحاور حوله والتناظر فيه أو الاعتذار عنه والاعتراف بذلك قبل الفصل فيه من جهة أقدر
د محمد ماجد بخش
نحن نمثل للتعامل والتمثيل للكتلة العددية فقط بوحدات الكتلة القياسية الممثلة للدرجة المغناطيسية بدلالة الفراغ المحوري البنائي الممثل العددي المكافيء الثابت الممثل لثقل وحدة المركز المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
الفراغ الممثل المنتظم هو قياس عددي لدرجة الكتلة الثقالية بحسب الوحدات الممثلة للثقالة العددية النظرية
ابو سعود
فتات من الفلوس وتوقفت وكل شيء مرتفع وين اللي يقول بيغطي الكهرب والبنزين الله لايوفقه

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