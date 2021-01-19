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بالفيديو.. "خالد المصلح "يوضح هل يلزم تحريك السبابة في التشهد

Time منذ 37 دقيقة
Views 1898
بالفيديو.. "خالد المصلح "يوضح هل يلزم تحريك السبابة في التشهد

علي القحطاني (صدى):
أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، هل يلزم تحريك السبابة في التشهد.

وقال المصلح إن الفقهاء متفقون في الجملة على أنه يُسَنُّ للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد دلالةً على التوحيد والإخلاص، لافتةً إلى اختلافهم في كيفية قبض اليد والإشارة.

وأضاف: الشافعية يرون أن رفع إصبع السبابة يكون عند قول المصلي "إلا الله" في قوله "أشهد أن لا إله إلا الله"، والحنابلة يرون أنه يرفع عند ذكر الله دون تحريكه.

وتابع : في حديث عبدالله بن الزبير، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا قعدَ في التَّشَهُّدِ، وضعَ كفَّهُ اليُسرَى علَى فخذِهِ اليُسرَى، وأشارَ بالسَّبَّابةِ

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