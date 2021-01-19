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حسين عبدالغني: فيتوريا مدرب كبير وحقق نجاحات عظيمة

Time منذ ساعة
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حسين عبدالغني: فيتوريا مدرب كبير وحقق نجاحات عظيمة

ماجد محمد (صدى):
كشف حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، اليوم الثلاثاء، عن رأيه في البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، الذي أقيل في ديسمبر من العام الماضي، بعد تدهور نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير بالدوري.

وقال حسين عبدالغني في تصريحات تلفزيونية، أن فيتوريا، مدرب كبير، وحقق نجاحات عظيمة، في الفترة الذي تولى فيها قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار المدير التنفيذي للفريق، إلى أن الظروف، وقفت في وجه المدير الفني البرتغالي، وجعلت نتائج الفريق، تنهار معه، فيما يختلف ذلك عن ما ذكره الكرواتي آلين هورفات، مدرب الفريق "المؤقت"، والذي قال إن اللاعبين انهاروا نفسيا وبدنيًا، في عهد فيتوريا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة الفراغية نوعان
د محمد ماجد بخش
من القبيح جدا نعت شخص بما ليس فيه للتخلص من تبعية أمر يمكن التحاور حوله والتناظر فيه أو الاعتذار عنه والاعتراف بذلك قبل الفصل فيه من جهة أقدر
د محمد ماجد بخش
نحن نمثل للتعامل والتمثيل للكتلة العددية فقط بوحدات الكتلة القياسية الممثلة للدرجة المغناطيسية بدلالة الفراغ المحوري البنائي الممثل العددي المكافيء الثابت الممثل لثقل وحدة المركز المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
الفراغ الممثل المنتظم هو قياس عددي لدرجة الكتلة الثقالية بحسب الوحدات الممثلة للثقالة العددية النظرية
ابو سعود
فتات من الفلوس وتوقفت وكل شيء مرتفع وين اللي يقول بيغطي الكهرب والبنزين الله لايوفقه

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