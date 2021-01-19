حسين عبدالغني: فيتوريا مدرب كبير وحقق نجاحات عظيمة

ماجد محمد (صدى):
كشف حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لنادي النصر، اليوم الثلاثاء، عن رأيه في البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، الذي أقيل في ديسمبر من العام الماضي، بعد تدهور نتائج الفريق واحتلاله المركز الأخير بالدوري.
وقال حسين عبدالغني في تصريحات تلفزيونية، أن فيتوريا، مدرب كبير، وحقق نجاحات عظيمة، في الفترة الذي تولى فيها قيادة الفريق الأول لكرة القدم.
وأشار المدير التنفيذي للفريق، إلى أن الظروف، وقفت في وجه المدير الفني البرتغالي، وجعلت نتائج الفريق، تنهار معه، فيما يختلف ذلك عن ما ذكره الكرواتي آلين هورفات، مدرب الفريق "المؤقت"، والذي قال إن اللاعبين انهاروا نفسيا وبدنيًا، في عهد فيتوريا.