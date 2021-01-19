الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يروي قصة إسلامه وتغيير اسمه

Time منذ ساعة
Views 2154
Comment 1
بالفيديو.. المقيم البريطاني بالمملكة يروي قصة إسلامه وتغيير اسمه

علي القحطاني (صدى):
كشف المقيم البريطاني "عبدالرحمن" الذي يعمل مدرب قيادة وكانت صحيفة "صدى" تناولت قصته، إنه دخل الإسلام وهو بعمر 18 عاماً، كما أن اسمه الحقيقي هو "جولد".

وأوضح المقيم البريطاني، خلال لقائه مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، إنه حينما قرر السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج، طلبت منه السفارة السعودية لدى بريطانيا الإثبات بأنه مسلم.

وقال أنه قرر تغيير اسمه القديم والحصول على شهادة من إدارة أحد المساجد للتأكيد على اعتناقه الإسلام، لافتًا إلى أنه كان متخوفاً قبل أن يأتي إلى المملكة بسبب الصورة المغلوطة التي كان يشاهدها عبر وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه يقوم أحياناً بتصوير مقاطع فيديو عن المملكة والمجتمع السعودي ويرسلها إلى والده غير المسلم في بريطانيا؛ من أجل أن يعرف حقيقة المملكة وشعبها، داعياً كل شخص مقيم بالمملكة لأن يقوم بإيصال الصورة الحقيقية عن هذا البلد للعالم بكل مصداقية.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. بريطاني يعيش في المملكة منذ 21 عاما يعبر عن حبه لها

Time واتساب

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
الذرة الفراغية نوعان
د محمد ماجد بخش
من القبيح جدا نعت شخص بما ليس فيه للتخلص من تبعية أمر يمكن التحاور حوله والتناظر فيه أو الاعتذار عنه والاعتراف بذلك قبل الفصل فيه من جهة أقدر
د محمد ماجد بخش
نحن نمثل للتعامل والتمثيل للكتلة العددية فقط بوحدات الكتلة القياسية الممثلة للدرجة المغناطيسية بدلالة الفراغ المحوري البنائي الممثل العددي المكافيء الثابت الممثل لثقل وحدة المركز المغناطيسي
د محمد ماجد بخش
الفراغ الممثل المنتظم هو قياس عددي لدرجة الكتلة الثقالية بحسب الوحدات الممثلة للثقالة العددية النظرية
ابو سعود
فتات من الفلوس وتوقفت وكل شيء مرتفع وين اللي يقول بيغطي الكهرب والبنزين الله لايوفقه

أخر الأخبار

حرمان إيران من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة
حرمان إيران من التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة
Time منذ 21 دقيقة Views 1435
فوائد صحية هامة يحققها الشاي
فوائد صحية هامة يحققها الشاي
Time منذ 26 دقيقة Views 1225
سفارة اليابان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة
سفارة اليابان في الرياض تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 31 دقيقة Views 1477
بالفيديو.. "خالد المصلح "يوضح هل يلزم تحريك السبابة في التشهد
بالفيديو.. "خالد المصلح "يوضح هل يلزم تحريك السبابة في التشهد
Time منذ 36 دقيقة Views 1871
سائحة إيرلندية تبدي إعجابها بطبيعة المملكة الساحرة
سائحة إيرلندية تبدي إعجابها بطبيعة المملكة الساحرة
Time منذ 41 دقيقة Views 1765
طريقة بسيطة لحل مشكلة ظهور رسالة «عدم توفر الخدمة» لمستفيدي "أبشر"
طريقة بسيطة لحل مشكلة ظهور رسالة «عدم توفر الخدمة» لمستفيدي "أبشر"
Time منذ 46 دقيقة Views 1810
السجن لخمسيني تخطى قواعد الحجر الصحي بسبب خطيبته
السجن لخمسيني تخطى قواعد الحجر الصحي بسبب خطيبته
Time منذ ساعة Views 1106
حسين عبدالغني: فيتوريا مدرب كبير وحقق نجاحات عظيمة
حسين عبدالغني: فيتوريا مدرب كبير وحقق نجاحات عظيمة
Time منذ ساعة Views 1836
سعر ومواصفات سيارة كيا kia k5 2021 المطروحة في المملكة
سعر ومواصفات سيارة كيا kia k5 2021 المطروحة في المملكة
Time منذ ساعة Views 1577
صورة نادرة توثق لحظة وصول الملك سعود إلى فيينا
صورة نادرة توثق لحظة وصول الملك سعود إلى فيينا
Time منذ ساعة Views 1866