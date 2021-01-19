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صورة قديمة لقصر المؤتمرات بالناصرية مطلع الثمانينات ميلادية
منذ 15 دقيقة
385
(صدى):
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أحدث التعليقات
ابوسامي
يازائر والله ماعندك سالفة البلطان بسبب لك عقد نفسيه
.M.
ههههه🤣😭 تقول الله يسعدها هي سعيده أكثر منك ومني ثرية تاجرة شبعانه شف بس البيت إلي هي ساكنه فيه تقول قصر ايهببب
ماجد
اطعم ليه خلاص الكرونا بدت تتلاشى سواءً على مستوى العدد او الخطورة
ابو عمار
طيب اذن ولا تنسى الصلاه يا حلو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن وفر على اهله
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