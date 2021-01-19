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مواطنة وصاحب مطعم يتورطان في الاتجار بالبشر بجدة

Time منذ 39 دقيقة
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مواطنة وصاحب مطعم يتورطان في الاتجار بالبشر بجدة

جدة (صدى):
أحالت المحكمة العامة في جدة، صاحب مطعم ومواطنة إلى النيابة العامة لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وفسخت المحكمة عقدا مبرما بينهما حول نقل كفالة مقيم يعمل لدى المواطنة، كما ألزمتها بإعادة 30 ألف ريال إلى صاحب المطعم سلمها لها، مقابل نقل خدمات مكفولها لصالحه للعمل لديه في مطعم.

وكان صاحب المطعم أبدى رغبته في نقل كفالة مقيم للعمل في مطعمه، واشترطت السيدة سداد 60 ألف ريال بالتقسيط، مقابل السماح له بالعمل، والتنازل عن كفالته بشكل نظامي.

وتغيب العامل عن عمله في المطعم، بحجة أن كفيلته طلبت منه ذلك لعدم حصولها على بقية المبلغ، في حين أوقفت محكمة التنفيذ خدمات صاحب المطعم، حيث تبين أن المواطنة المدعى عليها قدمت سندا لأمر محررا منه كضمان لمستحقات العامل قبل نقل كفالته.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
يازائر والله ماعندك سالفة البلطان بسبب لك عقد نفسيه
.M.
ههههه🤣😭 تقول الله يسعدها هي سعيده أكثر منك ومني ثرية تاجرة شبعانه شف بس البيت إلي هي ساكنه فيه تقول قصر ايهببب
ماجد
اطعم ليه خلاص الكرونا بدت تتلاشى سواءً على مستوى العدد او الخطورة
ابو عمار
طيب اذن ولا تنسى الصلاه يا حلو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن وفر على اهله

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