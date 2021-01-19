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حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 15 دقيقة
Views 1247
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضاً في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة. فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. في حين لا يستبعد سقوط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك خلال الليل وفجر يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لكن تتحملي الفرنسي يالحقيره
ابو عمار
ادبوهم الخونه حسبي الله عليهم
نجاة محمد
البسي نظارة سوداء
.M.
المستفيد الأول والأخير هو صاحب العمل وليس الموظف !
نجاة محمد
لفتة لطيفة جزاها الله كل خير

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