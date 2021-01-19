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خبير تقني: " لو أمك طلبت المال عن طريق واتساب لا تستجب "

Time منذ ساعة
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خبير تقني: " لو أمك طلبت المال عن طريق واتساب لا تستجب "

الرياض (صدى):
حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، من خطورة إرسال البيانات الشخصية كرقم البطاقة، والحساب البنكي، عبر تطبيقات التواصل.

وقال الحمادي: " حتى وإن كانت أمك هي من تطلبك المال عن طريق واتساب؛ فلا تستجب إلا بعد الاتصال والتأكد "، مشيرا إلى أن أرقام الأشخاص المقربين قد تكون تعرضت للاختراق لذا يجب التأكد قبل إرسال أي شيء.

وعن مخاطر الدفع عن طريق الإنترنت، قال الحمادي: " لا نحذر من الدفع الالكتروني لأنه أصبح أسلوب حياة، لكن عليك معرفة مع من تتعامل ".

وأضاف: " لا يعني القفل في المواقع التي سيتم الشراء منها أنها آمنة، لا بد أن يتم فحص الموقع والتطلع على آراء العملاء ".

وضرب مثالا، بأحد المتاجر، قدم أسعارا مغرية جدا، وعندما بحث عن آراء العملاء وجد الجميع يشتكون.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
لكن تتحملي الفرنسي يالحقيره
ابو عمار
ادبوهم الخونه حسبي الله عليهم
نجاة محمد
البسي نظارة سوداء
.M.
المستفيد الأول والأخير هو صاحب العمل وليس الموظف !
نجاة محمد
لفتة لطيفة جزاها الله كل خير

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