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تفاصيل حبس أحد منسوبي وزارة الدفاع بتهمة اختلاس المال العام

Time منذ 5 ساعات
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تفاصيل حبس أحد منسوبي وزارة الدفاع بتهمة اختلاس المال العام

الرياض (صدى):
أدين أحد منسوبي وزارة الدفاع، باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس لخزينة الدولة.

كما أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تمت إدانة ضابط متقاعد من وزارة الدفاع باختلاس المال العام، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بعد استعادة المال المُختلَس.

وتؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ورصد كل من يتعدى على المال العام.

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أحدث التعليقات

ابوسامي
يازائر والله ماعندك سالفة البلطان بسبب لك عقد نفسيه
.M.
ههههه🤣😭 تقول الله يسعدها هي سعيده أكثر منك ومني ثرية تاجرة شبعانه شف بس البيت إلي هي ساكنه فيه تقول قصر ايهببب
ماجد
اطعم ليه خلاص الكرونا بدت تتلاشى سواءً على مستوى العدد او الخطورة
ابو عمار
طيب اذن ولا تنسى الصلاه يا حلو
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
احسن وفر على اهله

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