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السماح لقناة beIN باستئناف بثها في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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السماح لقناة beIN باستئناف بثها في المملكة

وكالات (صدى):
أفادت وكالة " رويترز " أمس الاثنين، بقرار اتئناف بث قناة “beIN” الرياضية القطرية استئناف في المملكة.

ويأتي ذلك في أعقاب حل الأزمة وفتح الحدود بين المملكة وقطر، بعد القمة الخليجية في العلا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

أبو كنان
رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان
سعد
احدهم 5 والثاني 3
ابو ناصر
كفو
abdul
تصحيح... المفتي لم يقل ان عبارة جمعة مباركة حرام ، فقط قال :" لكن التهنئة به كل جمعة ما أعلم له أصلًا". اعوذ بالله من ان اتقوّل لم يقله المفتي او اي واحد غيره. لذا وجب التصحيح .
ابو مصرقع البدوي الرحال
الدعم شهري ولا نصف سنوي ولا سنوي ووين راتب 6000 الي توب 4000 ويخصم منها تامينات

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