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السماح لقناة beIN باستئناف بثها في المملكة
منذ 3 ساعات
2709
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وكالات (صدى):
أفادت وكالة " رويترز " أمس الاثنين، بقرار اتئناف بث قناة “beIN” الرياضية القطرية استئناف في المملكة.
ويأتي ذلك في أعقاب حل الأزمة وفتح الحدود بين المملكة وقطر، بعد القمة الخليجية في العلا.
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أحدث التعليقات
أبو كنان
رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان
سعد
احدهم 5 والثاني 3
ابو ناصر
كفو
abdul
تصحيح... المفتي لم يقل ان عبارة جمعة مباركة حرام ، فقط قال :" لكن التهنئة به كل جمعة ما أعلم له أصلًا". اعوذ بالله من ان اتقوّل لم يقله المفتي او اي واحد غيره. لذا وجب التصحيح .
ابو مصرقع البدوي الرحال
الدعم شهري ولا نصف سنوي ولا سنوي ووين راتب 6000 الي توب 4000 ويخصم منها تامينات
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