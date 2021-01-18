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السماح لقناة beIN باستئناف بثها في المملكة
منذ 54 دقيقة
1751
وكالات (صدى):
أفادت وكالة " رويترز " أمس الاثنين، بقرار اتئناف بث قناة “beIN” الرياضية القطرية استئناف في المملكة.
ويأتي ذلك في أعقاب حل الأزمة وفتح الحدود بين المملكة وقطر، بعد القمة الخليجية في العلا.
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الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
. راعــي الـددســـن .
طــــــــــ😷ـــــــــيب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله وش تبغى بها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
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