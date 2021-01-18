الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث نزاهة: "الفصل من الوظيفة النظاميين من العقوبات التبعية"

Time منذ 43 دقيقة
Views 1532
بالفيديو.. متحدث نزاهة: "الفصل من الوظيفة النظاميين من العقوبات التبعية"

الرياض (صدى):
أكد أحمد الحسين، المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة أن الفصل من الوظيفة النظاميين من العقوبات التبعية التي تتم بمجرد صدور حكم قطعي بالإدانة.

وأوضح أن المادة رقم 228 من لائحة نظام الموارد البشرية تتضمن حالات فصل الموظف ومنها صدور حكم بحقه بالإدانة من جهة قضائية على أن يكون الحكم مكتسب الصفة القطعية في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس أو حكم عليه بالسجن مدة تزيد على سنة، وفق المادة 13 من نظام مكافحة الرشوة وتنص على يترتب على الحكم بإدانة موظف عام أو من هو في حكمه عقوبة تبعية بالعزل من الوظيفة.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة، إن التشهير بالمدانيين يكون وفق الأنظمة واللوائح و بالتنسيق مع الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن تعاون المواطنين له دور مهم بالإبلاغ عن الجريمة؛ ما يسهم في القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .
مريت من هنا
سيؤتينا الله من فضله إنا الى الله راغبون، الله فقط ولا غير الله يرزقنا، سيأتي زمان يصبح الغني فقير والفقير غني وهذه حال الدنيا.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه .

أخر الأخبار

" كعكة جنسية " تثير الجدل في مصر
" كعكة جنسية " تثير الجدل في مصر
Time منذ 4 دقائق Views 77
شاب يحاول الانتحار حزنا على إصابة والده بكورونا
شاب يحاول الانتحار حزنا على إصابة والده بكورونا
Time منذ 13 دقيقة Views 132
حضور شرفي واسع لدعم الأهلي
حضور شرفي واسع لدعم الأهلي
Time منذ 14 دقيقة Views 1342
المرور يحذر من الوقوف الخاطئ: مخالف للأنظمة
المرور يحذر من الوقوف الخاطئ: مخالف للأنظمة
Time منذ 18 دقيقة Views 1311
قرار جديد يُنصف أصحاب العمل حال توظيف المواطنين 
قرار جديد يُنصف أصحاب العمل حال توظيف المواطنين 
Time منذ 25 دقيقة Views 1596
استشاري يوضح أسباب الشخير المتكرر وتقطع التنفس أثناء النوم (فيديو) 
استشاري يوضح أسباب الشخير المتكرر وتقطع التنفس أثناء النوم (فيديو) 
Time منذ 32 دقيقة Views 1515
5 شروط لاعتبار العقود متأثرة بجائحة ‎كورونا
5 شروط لاعتبار العقود متأثرة بجائحة ‎كورونا
Time منذ 37 دقيقة Views 1447
بالفيديو.. متحدث نزاهة: "الفصل من الوظيفة النظاميين من العقوبات التبعية"
بالفيديو.. متحدث نزاهة: "الفصل من الوظيفة النظاميين من العقوبات التبعية"
Time منذ 43 دقيقة Views 1532
عبدالعزيز الهشبول : بديت امل من الكلام عن الحكام
عبدالعزيز الهشبول : بديت امل من الكلام عن الحكام
Time منذ 45 دقيقة Views 241
طارق النوفل : أرقام غريبة في الدوري
طارق النوفل : أرقام غريبة في الدوري
Time منذ 47 دقيقة Views 265