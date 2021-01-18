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ضربة قاصمة للمواطنين عن دعم حساب المواطن 

Time منذ ساعة
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ضربة قاصمة للمواطنين عن دعم حساب المواطن 

الرياض (صدى):
أوضح حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية " غير مؤهل " وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر لا يمكن للمواطن إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى؛ حيث تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم.

 

وكان برنامج حساب المواطن أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

ويأتي ذلك من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية "  عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية " كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .
مريت من هنا
سيؤتينا الله من فضله إنا الى الله راغبون، الله فقط ولا غير الله يرزقنا، سيأتي زمان يصبح الغني فقير والفقير غني وهذه حال الدنيا.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه .

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