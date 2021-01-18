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 تغريدة مؤثرة للمعلم الذي وافته المنية بعد إعداد درسه لطلابه في الشرقية 

Time منذ 49 دقيقة
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 تغريدة مؤثرة للمعلم الذي وافته المنية بعد إعداد درسه لطلابه في الشرقية 

الدمام (صدى):
أحدث المعلم سعد النصر، الذي وافته المنية بعد إعداد درسه لطلابه، ضجة كبيرة بتغريدة مؤثرة، قائلا:" إلينا معشر ‎المعلمين، الله يسمع ويرى وسيحاسب ".

وكان المعلم سعد النصر، توفى إثر سكته قلبية، بعدما أكمل استعداداته لبداية الفصل الدراسي الثاني من خلال تحضيره لدروسه في منصة مدرستي.

 

ومن جانبها، نعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، المعلم سعد النصر، من ثانوية أبي سفيان بن الحارث بالدمام، والذي وافته المنية أمس الأحد، إثر نوبة قلبية، مبينة أن المعلم سعد النصر ‏من خِيرة المعلمين، إذ جهّز درسه عبر ⁧‫منصة مدرستي⁩ وحال القدر دون شرحه لطلابه.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .
مريت من هنا
سيؤتينا الله من فضله إنا الى الله راغبون، الله فقط ولا غير الله يرزقنا، سيأتي زمان يصبح الغني فقير والفقير غني وهذه حال الدنيا.
. راعــي الـددســـن .
طـــــــــــــــــــيب .
. راعــي الـددســـن .
اوكــــــــــيه .
. راعــي الـددســـن .
الله يشــافيه ويعافــيه .

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