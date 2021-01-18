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تفاصيل القبض على مواطنة دفعت 12 ألف للحصول على حقن " غير مخصصة للبيع "

Time منذ 12 دقيقة
Views 1280
تفاصيل القبض على مواطنة دفعت 12 ألف للحصول على حقن " غير مخصصة للبيع "

الرياض (صدى):
أوضح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنه تم القبض على مواطنة بالجرم المشهود عند دفع مبلغ " 12.000 "، مقابل حصولها على عدد " 45 " حقنة هرمون النمو " غير مخصَّصة للبيع " من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع.

 

وقال المصدر:" أسفرت نتائج التحقيق معها عن إيقاف مواطن " مالك صيدلية " ووافد من جنسية عربية لقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل حصولهم على أدوية غير مخصَّصة للبيع، وفقا لما نشرته " واس ".

 

وأضاف المصدر: باستمرار متابعة الموضوع من قبل الجهات المختصة فقد جرى القبض بالجرم المشهود على مواطن لحظة استلامه مبلغ " 14.000 " من مالك الصيدلية مقابل 300 علبة شرائح تحليل مرض السكري وعدد 2 كرتون مستلزمات طبية " غير مخصّصة للبيع ".

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياسماحة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابوبدر
اللهم ارحم عبدك سعد النصر واغفر له واسكنه اعلى مراتب الجنة واجعله من الواردين على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووالديني وجميع المسلمين
الشرقية
أنفك اول اجمل يا زينب مالك ومال عمليات التخريب ناوية تخربين شكلك الجميل حرام عليك ،،،،
ابو منى
صحيفة صدى كذابه وكتابها ينتمون للزعيق واخبارها كلها مفبركة.

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