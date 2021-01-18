الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته ويغوص في أعماق البحار بكرسي متحرك

Time منذ 6 دقائق
Views 1135
بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته ويغوص في أعماق البحار بكرسي متحرك

عادل الحربي (صدى):
تحدى مواطن يدعى حسن الزهراني إعاقته التي تعرض إليها بعد إصابته بغيبوبة، وتعلم السباحة حتى امتهن الغوص في أعماق البحر بكرسي متحرك.

وأكد الزهراني أنه استطاع الحصول على رخصة الغوص العالمية، ليكون مصدر إلهام في حياة الكثير من الناس، ويرسل رسالة من أعماق البحر مفادها أن "الإعاقة في الفكر وليست في الأطراف".

وقال: "تعرضت للإعاقة في عمر 14 عاما، وعشتُ في حالة تصالح مع نفسي، وتقبلتُ حياتي الجديدة بعد الإعاقة، فأكملت تعليمي ودراستي، بعدها عملتُ في الخطوط السعودية، وهذا ما جعلني أنظر بإيجابية لحياتي، حينها صححتُ مفاهيم الكثيرين عن الإعاقة بإرادتي وعزيمتي في تخطي الإعاقة ودخول عالم الغوص".

وأضاف: "وبعد محاولات وتحد مع الذات، استطعت الحصول على رخصة دولية في الغوص، والتي منحتني القدرة في التخلي عن القيود الإجبارية ولو لدقائق أو ساعات، ولا أختلف عن الغواصين الأصحاء".

وأشار إلى أنه ينزل الكرسي من باب إيصال رسالة ايجابية لمن يظن أن أصحاب الإعاقة وأصحاب الكراسي المتحركة لا يمكنهم الغوص، ورسالتي أن التحدي والإرادة والعزيمة، هي التي يمكن أن تواجه الصعوبات.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياسماحة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابوبدر
اللهم ارحم عبدك سعد النصر واغفر له واسكنه اعلى مراتب الجنة واجعله من الواردين على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووالديني وجميع المسلمين
الشرقية
أنفك اول اجمل يا زينب مالك ومال عمليات التخريب ناوية تخربين شكلك الجميل حرام عليك ،،،،
ابو منى
صحيفة صدى كذابه وكتابها ينتمون للزعيق واخبارها كلها مفبركة.

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته ويغوص في أعماق البحار بكرسي متحرك
بالفيديو.. مواطن يتحدى إعاقته ويغوص في أعماق البحار بكرسي متحرك
Time منذ 6 دقائق Views 1135
تورطت في برد الرياض
تورطت في برد الرياض
Time منذ 12 دقيقة Views 167
تفاصيل القبض على مواطنة دفعت 12 ألف للحصول على حقن " غير مخصصة للبيع "
تفاصيل القبض على مواطنة دفعت 12 ألف للحصول على حقن " غير مخصصة للبيع "
Time منذ 12 دقيقة Views 1276
مواطن ينجو من تحت اقدام ناقة
مواطن ينجو من تحت اقدام ناقة
Time منذ 13 دقيقة Views 132
يافرحتها بالبر
يافرحتها بالبر
Time منذ 14 دقيقة Views 149
بالفيديو.. المفتي يحذر الشباب من أمر خطير 
بالفيديو.. المفتي يحذر الشباب من أمر خطير 
Time منذ 23 دقيقة Views 1543
شاهد.. استهزاء شبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة 
شاهد.. استهزاء شبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة 
Time منذ 35 دقيقة Views 1967
تفاصيل حياة ضرتان تعيشان في منزل واحد
تفاصيل حياة ضرتان تعيشان في منزل واحد
Time منذ 45 دقيقة Views 691
شاهد.. معلم يفارق الحياة بعد تحضير دروسه في " مدرستي " 
شاهد.. معلم يفارق الحياة بعد تحضير دروسه في " مدرستي " 
Time منذ 58 دقيقة Views 2805
قرار مفاجئ من " الموارد البشرية ": 5 أيام إجازة بأجر كامل لكل موظف 
قرار مفاجئ من " الموارد البشرية ": 5 أيام إجازة بأجر كامل لكل موظف 
Time منذ ساعة Views 2709