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شاهد.. استهزاء شبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة 

Time منذ 35 دقيقة
Views 1962
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شاهد.. استهزاء شبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة 

عادل الحربي (صدى):
رصد مقطع فيديو متداول، استهزاء مجموعة من الشبان برجال الأمن أثناء أداء عملهم على أحد الطرق بالمملكة، مما أثار غضب واستياء المواطنين.

 

وبدا في الفيديو، الشبان داخل مركبة ويشغلون أغاني بأصوات عالية أثناء مرورهم بسرعة عالية على رجال الأمن، حيث قاموا بالاستهزاء بهم ببعض العبارات الغير لائقة، فيما قاموا بتصوير المقطع للتباهي بالفعل المشين الذي فعلوه.

 

وسادت حالة من الجدل الواسع بين المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة القبض علي هؤلاء الشبان وتوقيع عقوبات قاسية بحقهم كي يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم بالاعتداء اللفظي على رجال الأمن.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياسماحة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابوبدر
اللهم ارحم عبدك سعد النصر واغفر له واسكنه اعلى مراتب الجنة واجعله من الواردين على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووالديني وجميع المسلمين
الشرقية
أنفك اول اجمل يا زينب مالك ومال عمليات التخريب ناوية تخربين شكلك الجميل حرام عليك ،،،،
ابو منى
صحيفة صدى كذابه وكتابها ينتمون للزعيق واخبارها كلها مفبركة.

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