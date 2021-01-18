الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. مختص يعلق على منتجات الإقلاع عن التدخين: مضرة للصحة

Time منذ 11 دقيقة
Views 1248
بالفيديو.. مختص يعلق على منتجات الإقلاع عن التدخين: مضرة للصحة

عادل الحربي (صدى):
قال الدكتور محمد يماني نائب رئيس مجلس إدارة نقاء أن المنتجات والوسائل التي يروج لها على أنها تساعد على الاقلاع عن التدخين لها أضرار صحية.

وأوضح يماني أن منتجات التبغ الغير محترقة لها نماذج متعددة ، قدمت في مرحلة كأساس أنها أحد الوسائل للإقلاع عن التدخين ، مبينا أن كل الدراسات التي أجريت في هذا الصدد تقول إن هذه المنتجات لاتساعد في الإقلاع عن التدخين بل أنها عبارة عن استراحة محارب للعودة التدخين التقليدي.

وأشار إلى أن كل من استخدم هذه المنتجات في نهاية المطاف سيعود إلى السجائر ومنتجات التبغ التقليدية .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
مدفعية في ط؟؟؟؟؟؟ شكلك تحب ال؟؟؟؟؟
ع. س. ع
بقرا الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ومتخرخش ..
ع. س. ع
ما عندة سالفة
واضح*** وصريح***
صحت أبدانكم وبدن الشاعر، وعذرا على التأخير فالرد،لأني ما شفته اللا الآن..

أخر الأخبار

بالفيديو.. مختص يعلق على منتجات الإقلاع عن التدخين: مضرة للصحة
بالفيديو.. مختص يعلق على منتجات الإقلاع عن التدخين: مضرة للصحة
Time منذ 11 دقيقة Views 1248
تغريم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال لمخالفتها نظام السوق المالية
تغريم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال لمخالفتها نظام السوق المالية
Time منذ 20 دقيقة Views 1415
نزاهة: إيقاف قاضي استئناف وإدانة عدد من موظفي الصحة والبلدية والأرصاد في قضايا فساد
نزاهة: إيقاف قاضي استئناف وإدانة عدد من موظفي الصحة والبلدية والأرصاد في قضايا فساد
Time منذ 29 دقيقة Views 1633
شاهد.. كيف حولت فتاة شغفها في تزيين السيارات إلى مصدر رزق
شاهد.. كيف حولت فتاة شغفها في تزيين السيارات إلى مصدر رزق
Time منذ 38 دقيقة Views 1557
زينب العسكري وتغير شكلها
زينب العسكري وتغير شكلها
Time منذ 38 دقيقة Views 429
فزعه من نوع ثاني
فزعه من نوع ثاني
Time منذ 40 دقيقة Views 413
راحت عليه
راحت عليه
Time منذ 41 دقيقة Views 210
معلومات هامة عن اللقاحات الثلاثة المضادة لكورونا في المملكة
معلومات هامة عن اللقاحات الثلاثة المضادة لكورونا في المملكة
Time منذ 45 دقيقة Views 1496
الصرامي يفتح النار على وكيل " بلعمري " إثر تصريحاته الأخيرة 
الصرامي يفتح النار على وكيل " بلعمري " إثر تصريحاته الأخيرة 
Time منذ 54 دقيقة Views 1813
شاهد.. صافرات الإنذار تدوي في الكونجرس والأدخنة تتصاعد من المبنى
شاهد.. صافرات الإنذار تدوي في الكونجرس والأدخنة تتصاعد من المبنى
Time منذ ساعة Views 1790