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تغريم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال لمخالفتها نظام السوق المالية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1414
تغريم إحدى شركات التأمين 500 ألف ريال لمخالفتها نظام السوق المالية

الرياض (صدى):
قررت هيئة السوق المالية، اليوم الإثنين تغريم مجلس إدارة سابق لإحدى شركات التأمين التعاوني بالمملكة، وذلك لمخالفته نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السابق، عن الفترة من تاريخ 6 ديسمبر 2018 حتى تاريخ 18 يناير 2020.

وجاء ذلك لثبوت مخالفتهم الفقرة "ت" من المادة 213 من نظام الشركات، والفقرة "9" من المادة 22 من لائحة حوكمة الشركات؛ بعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
مدفعية في ط؟؟؟؟؟؟ شكلك تحب ال؟؟؟؟؟
ع. س. ع
بقرا الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ومتخرخش ..
ع. س. ع
ما عندة سالفة
واضح*** وصريح***
صحت أبدانكم وبدن الشاعر، وعذرا على التأخير فالرد،لأني ما شفته اللا الآن..

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