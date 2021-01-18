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1000 ريال غرامة .. " الجوازات " تصدم جميع الوافدين 

Time منذ ساعة
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1000 ريال غرامة .. " الجوازات " تصدم جميع الوافدين 

الرياض (صدى):
أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه في حالة انتهاء تأشيرة الخروج دون مغادرة المستفيد يلزم سداد 1000 ريال غرامة، وجاء ذلك ردا  على استفسارات المستفيدين.

وأضافت " الجوازات ":" في حال انتهاء التأشيرة دون مغادرة المستفيد يلزم سداد غرامة قدرها 1000 ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء ".

وكانت تعديلات نظام العمل، نصت على أن الشركات غير ملزمة بدفع وإصدار رسوم الخروج والعودة، ولكن يتحملها العامل الوافد.

يذكر أن تعديلات نظام العمل، تضمنت رفع أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع لمدة 14 أسبوعا بدلًا من 10 أسابيع، بالإضافة إلى أن الإجازة الأسبوعية ستكون يومين إذا كان العامل يعمل 8 ساعات.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياسماحة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابوبدر
اللهم ارحم عبدك سعد النصر واغفر له واسكنه اعلى مراتب الجنة واجعله من الواردين على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووالديني وجميع المسلمين
الشرقية
أنفك اول اجمل يا زينب مالك ومال عمليات التخريب ناوية تخربين شكلك الجميل حرام عليك ،،،،
ابو منى
صحيفة صدى كذابه وكتابها ينتمون للزعيق واخبارها كلها مفبركة.

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