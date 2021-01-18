شاهد.. كيف حولت فتاة شغفها في تزيين السيارات إلى مصدر رزق

عادل الحربي (صدى):
حولت فتاة شغفها وحبها لتعديل وتزيين المركبات النسائية بمكة إلى مصدر رزق ، وبهذه السواعد التي اعتادت على ملامسة الجلود والآلات الحادة والكهربائية التي تساعدها في إتمام عملها بعيدا عن اهتمامات النساء الأخرى
وقالت زبيدة هوساوي : " من عمر عشر سنوات أشقائي يحبون سياراتهم ويعدلوها ويغيروها من الداخل والخارج فأحببت فكرة تزيين السيارات" .
وأضافت أن عندما صدر قرار بالسماح بقيادة المرأة في المملكة كان دافعا لها لدخول عالم المركبات وتعديلها.
وأشارت إلى أن أغرب طريقة لتزيين السيارات سيدة طلبت تزيين سياراتها بالكامل بالكريستال ، مؤكدة أنها قامت بتنفيذ تلك الفكرة.