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شاهد.. كيف حولت فتاة شغفها في تزيين السيارات إلى مصدر رزق

Time منذ 37 دقيقة
Views 1552
شاهد.. كيف حولت فتاة شغفها في تزيين السيارات إلى مصدر رزق

عادل الحربي (صدى):
حولت فتاة شغفها وحبها لتعديل وتزيين المركبات النسائية بمكة إلى مصدر رزق ، وبهذه السواعد التي اعتادت على ملامسة الجلود والآلات الحادة والكهربائية التي تساعدها في إتمام عملها بعيدا عن اهتمامات النساء الأخرى

وقالت زبيدة هوساوي : " من عمر عشر سنوات أشقائي يحبون سياراتهم ويعدلوها ويغيروها من الداخل والخارج فأحببت فكرة تزيين السيارات" .

وأضافت أن عندما صدر قرار بالسماح بقيادة المرأة في المملكة كان دافعا لها لدخول عالم المركبات وتعديلها.

وأشارت إلى أن أغرب طريقة لتزيين السيارات سيدة طلبت تزيين سياراتها بالكامل بالكريستال ، مؤكدة أنها قامت بتنفيذ تلك الفكرة.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
مدفعية في ط؟؟؟؟؟؟ شكلك تحب ال؟؟؟؟؟
ع. س. ع
بقرا الآسيوية صعبة قوية
ابو محمد 😎 ✍️
ياله من اهبل ومتخرخش ..
ع. س. ع
ما عندة سالفة
واضح*** وصريح***
صحت أبدانكم وبدن الشاعر، وعذرا على التأخير فالرد،لأني ما شفته اللا الآن..

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