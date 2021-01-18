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ضبط 26 شخصًا بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق 

Time منذ ساعة
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ضبط 26 شخصًا بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع في عدة مناطق 

الرياض (صدى):
ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق " الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، والمدينة المنورة " خلال الأسبوع الماضي 26 شخصا من مخالفي نظام المراعي والغابات، منهم 17 مواطنا و4 مقيمين من الجنسية اليمنية، و5 آخرين من الجنسيات: المصرية، والسودانية، والهندية والبنجلادشية، والباكستانية، بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعد للبيع، تم تحميلها على 26 مركبة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حملة وزارة الداخلية، ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقم 996 والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااااالي ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياسماحة المفتي وبارك فيك .. آمين ..
ابوبدر
اللهم ارحم عبدك سعد النصر واغفر له واسكنه اعلى مراتب الجنة واجعله من الواردين على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووالديني وجميع المسلمين
الشرقية
أنفك اول اجمل يا زينب مالك ومال عمليات التخريب ناوية تخربين شكلك الجميل حرام عليك ،،،،
ابو منى
صحيفة صدى كذابه وكتابها ينتمون للزعيق واخبارها كلها مفبركة.

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