تريساكو يناقش التعديلات الجديدة الطارئة على قوانين التحكيم

نواف السالم (صدى):
قام الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام التابعة لإتحاد كرة القدم، والسويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم، اليوم الإثنين، بمناقشة التعديلات الجديدة الطارئة على قوانين التحكيم.لمحللي القنوات التلفزيونية التحكيميين.
جاء ذلك بحضور عمر المهنا، وعبدالرحمن الزيد، ومطرف القحطاني، وسعد الكثيري، ومعجب الدوسري، وشرح الإسباني تريساكو خلالها آخر التحديثات على القوانين، مستعيناً بالفيديو.
كما طبق رئيس لجنة الحكام، مع المحللين التعديلات التي شرحها على عدد من الحالات الجدلية التي رافقت أكثر من مباراة في الجولات السابقة ضمن دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.